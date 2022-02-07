Bu akşam maç var mı? 7 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
- Güncelleme:
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
07.02.2022 Bugün
/
00:00
Calera - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
/
01:00
Queretaro - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
02:30
Colo Colo - Everton DV
Şili Primera Ligi
/
03:00
Atlas - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
05:00
Tigres - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
20:00
Kocaelispor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
/
20:00
Radomiak Radom - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
/
20:30
Atromitos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
/
22:00
Tondela - Benfica
Portekiz Liga NOS
/
22:00
Eindhoven - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Ajax - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong AZ - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong Utrecht - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Roda - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
/
22:45
Paris FC - Ajaccio
Fransa Ligue 2
/
22:45
Salernitana - Spezia
İtalya Serie A
/
23:00
Athletic Bilbao - Espanyol
İspanya La Liga