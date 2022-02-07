Bu akşam maç var mı? 7 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

07.02.2022 Bugün

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00:00

Calera - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

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01:00

Queretaro - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

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02:30

Colo Colo - Everton DV

Şili Primera Ligi

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03:00

Atlas - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

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05:00

Tigres - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

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20:00

Kocaelispor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

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20:00

Radomiak Radom - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

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20:30

Atromitos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

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22:00

Tondela - Benfica

Portekiz Liga NOS

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22:00

Eindhoven - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

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22:00

Ajax - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

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22:00

Jong AZ - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

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22:00

Jong Utrecht - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

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22:00

Roda - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

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22:45

Paris FC - Ajaccio

Fransa Ligue 2

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22:45

Salernitana - Spezia

İtalya Serie A

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23:00

Athletic Bilbao - Espanyol

İspanya La Liga

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