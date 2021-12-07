Bu akşam maç var mı? 7 Aralık Salı bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün Beşiktaş maçı var mı?
Bu akşam maç var mı? 7 Aralık Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
7 Aralık SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
18:50
Galatasaray - Fenerbahçe
Kadınlar Hazırlık Maçı
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20:45
PSG - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
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20:45
Leipzig - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
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22:00
Lübnan - Sudan
FIFA Arab Cup
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22:00
Cezayir - Mısır
FIFA Arab Cup
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23:00
Milan - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Ajax - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
B.Dortmund - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Porto - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Real Madrid - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
08.12.2021 Yarın
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11:45
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi
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13:00
Daejeon Citizen - Gangwon
Güney Kore K-League
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17:00
Manchester Utd - Young Boys
UEFA Gençlik Ligi
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18:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
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19:00
Rijeka - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
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19:00
NK Celje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
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20:45
Juventus - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
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20:45
Zenit - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
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20:45
Servette - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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20:45
Zhytlobud - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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22:45
Livingston - Hibernian
İskoçya Premier Lig
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23:00
Atalanta - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
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23:00
Benfica - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
/
23:00
Manchester United - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
/
23:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
/
23:00
Wolfsburg - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
/
23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
/
23:00
Breidablik - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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