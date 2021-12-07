Bu akşam maç var mı? 7 Aralık Salı bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 7 Aralık Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

7 Aralık SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

18:50

Galatasaray - Fenerbahçe

Kadınlar Hazırlık Maçı

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20:45

PSG - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

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20:45

Leipzig - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

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22:00

Lübnan - Sudan

FIFA Arab Cup

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22:00

Cezayir - Mısır

FIFA Arab Cup

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23:00

Milan - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

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23:00

Ajax - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

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23:00

B.Dortmund - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi

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23:00

Porto - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

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23:00

Real Madrid - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

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23:00

Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

08.12.2021 Yarın

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11:45

Melbourne City - Perth Glory

Avustralya A Ligi

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13:00

Daejeon Citizen - Gangwon

Güney Kore K-League

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17:00

Manchester Utd - Young Boys

UEFA Gençlik Ligi

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18:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

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19:00

Rijeka - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

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19:00

NK Celje - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

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20:45

Juventus - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

20:45

Zenit - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

20:45

Servette - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

/

20:45

Zhytlobud - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

/

22:45

Livingston - Hibernian

İskoçya Premier Lig

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23:00

Atalanta - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Bayern Münih - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Benfica - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Manchester United - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Wolfsburg - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Chelsea - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

/

23:00

Breidablik - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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