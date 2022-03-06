Bu akşam maç var mı? 6 Mart Pazar lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler

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Bu akşam maç var mı? 6 Mart Pazar lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

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Bu akşam maç var mı? 6 Mart Pazar lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Mart Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Mart Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 | Fatih Karagümrük - Altay | Spor Toto Süper Lig

16:30 | Zenit - Ufa | Rusya Premier Lig

17:00 | Watford - Arsenal | İngiltere Premier Lig

17:00 | Bologna - Torino | İtalya Serie A

17:00 | Fiorentina - Verona | İtalya Serie A

17:00 | Bordeaux - Troyes | Fransa Ligue 1

17:00 | Nantes - Montpellier | Fransa Ligue 1

18:45 | Ajax - RKC Waalwijk | Hollanda Eredivisie

18:45 | NEC Nijmegen - AZ Alkmaar | Hollanda Eredivisie

19:00 | Eyüpspor - Ümraniyespor | Spor Toto 1. Lig

19:00 | Fenerbahçe - Trabzonspor | Spor Toto Süper Lig

19:00 | Antalyaspor - Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

19:00 | Rapid Wien - A.Klagenfurt | Avusturya Bundesliga

19:00 | SV Ried - Sturm Graz | Avusturya Bundesliga

19:05 | Lille - Clermont | Fransa Ligue 1

19:30 | Manchester City - Manchester Utd | İngiltere Premier Lig

20:00 | Juventus - Spezia | İtalya Serie A

22:45 | Marsilya - Monaco | Fransa Ligue 1

23:00 | Real Betis - Atletico Madrid | İspanya La Liga

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