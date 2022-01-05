Bu akşam maç var mı? 5 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akşam Süper Kupa, İspanya Copa Del Rey, İngiliz Kraliyet Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

TFF Süper Kupa

20:45 | Beşiktaş - Antalyaspor | ATV

İSPANYA KRAL KUPASI COPA DEL REY



18:00 | Cartagena - Valencia | TiviBu Spor 5

5 18:00 | Eibar - Mallorca | TiviBu Spor 4

18:00 | Leganes - Real Sociedad | TiviBu Spor 3

21:30 | Linares - Barcelona | TiviBu Spor 2

22:00 | Baleares - Celta Vigo | TiviBu Spor 3

22:00 | Mirandes - Rayo Vallecano | TiviBu Spor 4

22:00 | Valladolid - Real Betis | TiviBu Spor 5

23:30 | Alcoyano - Real Madrid | TiviBu Spor 2

İNGİLTERE LİG KUPASI

22:45 | Chelsea - Tottenham | BeİN Sports 2

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