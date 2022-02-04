Bu akşam maç var mı? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

04.02.2022 Bugün / 01:00 Ituano - Inter de Limeira Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Mirassol - Guarani Brezilya Campeonato Paulista / 03:00 U. Deportes - Cesar Vallejo Peru Primera-Apertura / 03:30 Bragantino - Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista / 11:45 Adelaide United - Sydney FC Avustralya A Ligi / 16:30 Al Wahda - Al Urooba BAE Arap Körfez Ligi / 19:00 Al Ittihad - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi / 20:00 Konyaspor - Giresunspor Spor Toto Süper Lig / 20:00 Kayserispor - Hatayspor Spor Toto Süper Lig / 20:00 Slaven Belupo - Sibenik Hırvatistan 1. Ligi / 20:00 Termalica - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa / 20:30 Heidenheim - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Nürnberg - Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 / 21:15 Alianza Atl. - Ayacucho Peru Primera-Apertura / 22:00 NAC Breda - Roda Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Dordrecht - Almere Hollanda Eerste Divisie / 22:00 FC Emmen - Oss Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Volendam - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Ajax - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Jong PSV - Helmond Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Maastricht - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie / 22:00 SC Telstar - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Lierse - Deinze Belçika 1. B Ligi / 22:30 Hertha Berlin - Bochum Almanya Bundesliga / 22:30 KGHM Zaglebie - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa / 22:45 Charleroi - Seraing Belçika Pro League / 22:45 Arbroath - Kilmarnock İskoçya Championship / 22:45 Birmingham - Sheffield Utd İngiltere Championship / 23:00 Marsilya - Angers Fransa Ligue 1 / 23:00 Getafe - Levante İspanya La Liga

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