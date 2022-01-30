Bu akşam maç var mı? 30 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

13:00

Artvin Hopa - Elazığspor

TFF 3. Lig

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13:00

Bodrumspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

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13:00

İnegölspor - Niğde Anadolu

TFF 2. Lig

---

13:00

Pazarspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

---

13:00

24 Erzincanspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

---

13:00

Ankaraspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

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13:00

Bergama Bld. - Batman Petrol

TFF 3. Lig

---

13:00

Fatsa Bld. - Kütahyaspor

TFF 3. Lig

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13:00

Vanspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

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13:00

Çorum FK - Turgutluspor

TFF 2. Lig

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13:00

Somaspor - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig

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14:15

VVV Venlo - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

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15:00

Çin - Vietnam

AFC Kadınlar Asya Kupası

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15:00

Altach - Rabotnicki

Hazırlık Maçı

---

15:30

St.Gilloise - Anderlecht

Belçika Pro League

---

16:00

Giannina - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

---

16:00

Panetolikos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

---

16:00

Leganes - Alcorcon

İspanya La Liga 2

---

16:15

FC Lausanne - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

---

16:30

Derby County - Birmingham

İngiltere Championship

---

16:30

Cittadella - Cosenza

İtalya Serie B

---

16:30

Vicenza - Alessandria

İtalya Serie B

---

16:30

Parma - Crotone

İtalya Serie B

---

16:30

Almere - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

---

17:00

Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

---

17:00

Tayvan - Filipinler

AFC Kadınlar Asya Kupasi

---

17:00

Arsenal Tula - Novi Pazar

Hazırlık Maçı

---

18:00

Cartagena - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

---

18:00

Waasland Beveren - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

---

18:00

KAA Gent - Antwerp

Belçika Pro League

---

18:00

Mısır - Fas

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

---

18:15

AEK - Volos

Yunanistan Süper Ligi

---

18:30

Vizela - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

---

18:30

Portimonense - Tondela

Portekiz Liga NOS

---

18:30

Luzern - Basel

İsviçre Süper Ligi

---

18:30

Sion - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

---

18:45

ADO Den Haag - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

---

19:00

Cardiff City - Nottingham Forest

İngiltere Championship

---

19:30

Dinamo Zagreb - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

---

20:15

Las Palmas - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

---

20:15

Mirandes - Malaga

İspanya La Liga 2

---

20:30

PAOK - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

---

20:30

Standard Liege - Mechelen

Belçika Pro League

---

20:30

Bergerac - St. Etienne

Fransa Kupası

---

21:00

Braga - Moreirense

Portekiz Liga NOS

---

22:00

RWDM - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

---

22:00

Senegal - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

---

23:00

Ponferradina - Tenerife

İspanya La Liga 2

---

23:00

Kortrijk - Club Brugge

Belçika Pro League

---

23:00

Lens - Monaco

Fransa Kupası

---

23:05

Kanada - ABD

2022 Dünya Kupasi Eleme

---

23:30

Porto - Maritimo

Portekiz Liga NOS

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