Bu akşam maç var mı? 30 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
13:00
Artvin Hopa - Elazığspor
TFF 3. Lig
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13:00
Bodrumspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
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13:00
İnegölspor - Niğde Anadolu
TFF 2. Lig
---
13:00
Pazarspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
---
13:00
24 Erzincanspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
---
13:00
Ankaraspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
---
13:00
Bergama Bld. - Batman Petrol
TFF 3. Lig
---
13:00
Fatsa Bld. - Kütahyaspor
TFF 3. Lig
---
13:00
Vanspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
---
13:00
Çorum FK - Turgutluspor
TFF 2. Lig
---
13:00
Somaspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
---
14:15
VVV Venlo - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
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15:00
Çin - Vietnam
AFC Kadınlar Asya Kupası
---
15:00
Altach - Rabotnicki
Hazırlık Maçı
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15:30
St.Gilloise - Anderlecht
Belçika Pro League
---
16:00
Giannina - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
---
16:00
Panetolikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
---
16:00
Leganes - Alcorcon
İspanya La Liga 2
---
16:15
FC Lausanne - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
---
16:30
Derby County - Birmingham
İngiltere Championship
---
16:30
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B
---
16:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
---
16:30
Parma - Crotone
İtalya Serie B
---
16:30
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
---
17:00
Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
---
17:00
Tayvan - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi
---
17:00
Arsenal Tula - Novi Pazar
Hazırlık Maçı
---
18:00
Cartagena - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
---
18:00
Waasland Beveren - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
---
18:00
KAA Gent - Antwerp
Belçika Pro League
---
18:00
Mısır - Fas
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
---
18:15
AEK - Volos
Yunanistan Süper Ligi
---
18:30
Vizela - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
---
18:30
Portimonense - Tondela
Portekiz Liga NOS
---
18:30
Luzern - Basel
İsviçre Süper Ligi
---
18:30
Sion - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
---
18:45
ADO Den Haag - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
---
19:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
---
19:30
Dinamo Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
---
20:15
Las Palmas - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
---
20:15
Mirandes - Malaga
İspanya La Liga 2
---
20:30
PAOK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
---
20:30
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
---
20:30
Bergerac - St. Etienne
Fransa Kupası
---
21:00
Braga - Moreirense
Portekiz Liga NOS
---
22:00
RWDM - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
---
22:00
Senegal - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
---
23:00
Ponferradina - Tenerife
İspanya La Liga 2
---
23:00
Kortrijk - Club Brugge
Belçika Pro League
---
23:00
Lens - Monaco
Fransa Kupası
---
23:05
Kanada - ABD
2022 Dünya Kupasi Eleme
---
23:30
Porto - Maritimo
Portekiz Liga NOS