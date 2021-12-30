Bu akşam maç var mı? 30 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 30 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

30 Aralık PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

30.12.2021 Bugün 00:00 Sporting Lisbon - PortimonensePortekiz Liga NOS / 13:00 Y.Malatyaspor - BandırmasporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 15:00 Kayserispor - Aksaray Bld.Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın / 15:00 Konyaspor - ÜmraniyesporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın / 16:00 Al Dhafra - Al NasrBAE Arap Körfez Ligi / 16:00 Al Ain - Ajman ClubBAE Arap Körfez Ligi / 17:00 Sivasspor - AnkaragücüZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 18:30 Gaziantep FK - BursasporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 18:30 Al Wasl - Al UroobaBAE Arap Körfez Ligi / 18:30 Bani Yas - DubaiBAE Arap Körfez Ligi / 20:00 Paços Ferreira - Santa ClaraPortekiz Liga NOS / 21:00 Beşiktaş - AltayZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 22:00 Arouca - BragaPortekiz Liga NOS / 22:30 Everton - Newcastleİngiltere Premier Lig / 22:45 Bristol City - QPRİngiltere Championship / 22:45 Nottingham Forest - Huddersfieldİngiltere Championship / 23:15 Manchester Utd - Burnleyİngiltere Premier Lig /

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