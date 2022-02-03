Bu akşam maç var mı? 3 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

01:00

Ponte Preta - Novorizontino

Brezilya Campeonato Paulista

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01:00

Santo Andre - Sao Bernardo

Brezilya Campeonato Paulista

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03:00

Jamaika - Kosta Rika

2022 Dünya Kupasi Eleme

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03:30

ABD - Honduras

2022 Dünya Kupasi Eleme

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03:35

Corinthians - Santos

Brezilya Campeonato Paulista

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05:00

El Salvador - Kanada

2022 Dünya Kupasi Eleme

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06:00

Meksika - Panama

2022 Dünya Kupasi Eleme

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11:00

Güney Kore - Filipinler

AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final

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11:00

Galatasaray

Antrenman

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11:45

Newcastle Jets - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

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17:00

Çin - Japonya

AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final

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18:15

Atromitos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

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19:30

Al Jazira - Pirae

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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22:00

Real Sociedad - Real Betis

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

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22:00

Kamerun - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final

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22:45

KAS Eupen - Anderlecht

Belçika Kupasi Yarı Final

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23:00

ADT Tarma - Municipal

Peru Primera-Apertura

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23:30

Athletic Bilbao - Real Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

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