Bu akşam maç var mı? 3 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 3 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 3 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
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La Liga, Premier Lig, 2021, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2021 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 3 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve/cunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

3 Ocak PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

03.01.2022 Bugün

/

13:00

MHK Yaz Semineri

Özel Yayın

/

18:00

Swansea - Fulham

İngiltere Championship Ertelendi

/

20:30

Manchester Utd - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

/

21:00

Villarreal - Levante

İspanya La Liga

/

23:00

Osasuna - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

/

23:00

Alcorcon - Malaga

İspanya La Liga 2

/

23:10

Vannes - PSG

Fransa Kupası

/

23:15

Cadiz - Sevilla

İspanya La Liga

/

23:15

Tondela - Moreirense

Portekiz Liga NOS

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