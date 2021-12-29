Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

29 Aralık ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

29.12.2021 Bugün / 00:00 Moreirense - Estoril Portekiz Liga NOS / 13:00 Alanyaspor - Mardin BB Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 15:00 Karagümrük - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 18:30 Göztepe - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 20:00 Famalicao - Belenenses Portekiz Liga NOS / 21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 22:00 Guimaraes - Boavista Portekiz Liga NOS / 22:30 Chelsea - Brighton İngiltere Premier Lig / 22:45 Dunfermline - Inverness İskoçya Championship / 22:45 Kilmarnock - Morton İskoçya Championship / 22:45 Partick - Ayr İskoçya Championship / 23:15 Brentford - Manchester City İngiltere Premier Lig

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