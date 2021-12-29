Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
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La Liga, Premier Lig, 2021, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2021 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

29 Aralık ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

29.12.2021 Bugün

/

00:00

Moreirense - Estoril

Portekiz Liga NOS

/

13:00

Alanyaspor - Mardin BB

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

15:00

Karagümrük - Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

17:00

Adana Demirspor - Ankaraspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

18:30

Göztepe - Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

20:00

Famalicao - Belenenses

Portekiz Liga NOS

/

21:00

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

22:00

Guimaraes - Boavista

Portekiz Liga NOS

/

22:30

Chelsea - Brighton

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Dunfermline - Inverness

İskoçya Championship

/

22:45

Kilmarnock - Morton

İskoçya Championship

/

22:45

Partick - Ayr

İskoçya Championship

/

23:15

Brentford - Manchester City

İngiltere Premier Lig

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