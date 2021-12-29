Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
La Liga, Premier Lig, 2021, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2021 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?
Bu akşam maç var mı? 29 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2021FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
29 Aralık ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
29.12.2021 Bugün
/
00:00
Moreirense - Estoril
Portekiz Liga NOS
/
13:00
Alanyaspor - Mardin BB
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
15:00
Karagümrük - Bodrumspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
17:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
18:30
Göztepe - Samsunspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
20:00
Famalicao - Belenenses
Portekiz Liga NOS
/
21:00
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
22:00
Guimaraes - Boavista
Portekiz Liga NOS
/
22:30
Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Dunfermline - Inverness
İskoçya Championship
/
22:45
Kilmarnock - Morton
İskoçya Championship
/
22:45
Partick - Ayr
İskoçya Championship
/
23:15
Brentford - Manchester City
İngiltere Premier Lig
Haberler.com - Gündem