Bu akşam maç var mı? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
27.01.2022 Bugün:
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01:00
Huachipato - Copiapo
Şili Primera Ligi
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11:00
Japonya - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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12:10
Avustralya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
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13:00
Japonya - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
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15:00
Avustralya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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15:00
Lübnan - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
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15:00
Köln - Schalke 04
Hazırlık Maçı
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15:00
Bochum - Düsseldorf
Hazırlık Maçı
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16:00
Mainz - E.Frankfurt
Hazırlık Maçı
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17:00
Zorya - Rakow Czestochowa
Hazırlık Maçı
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17:30
İran - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
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18:00
BAE - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
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20:15
Suudi Arabistan - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
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22:45
Club Brugge - St.Gilloise
Belçika Pro League