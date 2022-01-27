Bu akşam maç var mı? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

27.01.2022 Bugün: / 01:00 Huachipato - Copiapo Şili Primera Ligi / 11:00 Japonya - Güney Kore AFC Kadınlar Asya Kupasi / 12:10 Avustralya - Vietnam 2022 Dünya Kupasi Eleme / 13:00 Japonya - Çin 2022 Dünya Kupasi Eleme / 15:00 Avustralya - Tayland AFC Kadınlar Asya Kupasi / 15:00 Lübnan - Güney Kore 2022 Dünya Kupasi Eleme / 15:00 Köln - Schalke 04 Hazırlık Maçı / 15:00 Bochum - Düsseldorf Hazırlık Maçı / 16:00 Mainz - E.Frankfurt Hazırlık Maçı / 17:00 Zorya - Rakow Czestochowa Hazırlık Maçı / 17:30 İran - Irak 2022 Dünya Kupasi Eleme / 18:00 BAE - Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme / 20:15 Suudi Arabistan - Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme / 22:45 Club Brugge - St.Gilloise Belçika Pro League

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