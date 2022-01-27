Bu akşam maç var mı? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

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Bu akşam maç var mı? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

27.01.2022 Bugün:

/

01:00

Huachipato - Copiapo

Şili Primera Ligi

/

11:00

Japonya - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

12:10

Avustralya - Vietnam

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

13:00

Japonya - Çin

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

15:00

Avustralya - Tayland

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

15:00

Lübnan - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

15:00

Köln - Schalke 04

Hazırlık Maçı

/

15:00

Bochum - Düsseldorf

Hazırlık Maçı

/

16:00

Mainz - E.Frankfurt

Hazırlık Maçı

/

17:00

Zorya - Rakow Czestochowa

Hazırlık Maçı

/

17:30

İran - Irak

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

18:00

BAE - Suriye

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

20:15

Suudi Arabistan - Umman

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

22:45

Club Brugge - St.Gilloise

Belçika Pro League

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