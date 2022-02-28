Bu akşam maç var mı? 25 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

28.02.2022 Bugün

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00:00

Guairena - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

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00:00

Palestino - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi

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00:30

Santos - Novorizontino

Brezilya Campeonato Paulista

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01:00

LA Galaxy 2 - New York City

MLS

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02:15

Tacuary - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

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02:30

Botafogo SP - Sao Bernardo

Brezilya Campeonato Paulista

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03:00

Houston Dynamo - Real Salt Lake

MLS

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04:00

Seattle Sounders - Nashville

MLS

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04:00

Cruz Azul - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

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11:25

Brisbane Roar - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi -

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16:00

Sebail - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

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18:15

Keşla - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

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19:00

Zenit - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

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20:00

Menemenspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

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20:00

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

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20:00

Cracovia Krakow - Termalica

Polonya Ekstraklasa

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20:30

Smyrnis - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

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21:00

Brondby IF - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

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21:00

Agua Santa - Sao Paulo

Brezilya Campeonato Paulista

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22:45

Atalanta - Sampdoria

İtalya Serie A

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22:45

Grenoble - Toulouse

Fransa Ligue 2

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23:00

Granada - Cadiz

İspanya La Liga

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23:00

Malaga - Cartagena

İspanya La Liga 2

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23:00

WBA - Swansea

İngiltere Championship

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23:15

Braga - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

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