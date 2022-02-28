Bu akşam maç var mı? 25 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
28.02.2022 Bugün
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00:00
Guairena - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
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00:00
Palestino - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
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00:30
Santos - Novorizontino
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
LA Galaxy 2 - New York City
MLS
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02:15
Tacuary - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
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02:30
Botafogo SP - Sao Bernardo
Brezilya Campeonato Paulista
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03:00
Houston Dynamo - Real Salt Lake
MLS
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04:00
Seattle Sounders - Nashville
MLS
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04:00
Cruz Azul - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
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11:25
Brisbane Roar - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi -
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16:00
Sebail - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
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18:15
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
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19:00
Zenit - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
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20:00
Menemenspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
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20:00
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Cracovia Krakow - Termalica
Polonya Ekstraklasa
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20:30
Smyrnis - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
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21:00
Brondby IF - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
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21:00
Agua Santa - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista
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22:45
Atalanta - Sampdoria
İtalya Serie A
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22:45
Grenoble - Toulouse
Fransa Ligue 2
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23:00
Granada - Cadiz
İspanya La Liga
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23:00
Malaga - Cartagena
İspanya La Liga 2
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23:00
WBA - Swansea
İngiltere Championship
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23:15
Braga - Santa Clara
Portekiz Liga NOS