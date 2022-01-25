Bu akşam maç var mı? 25 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
25.01.2022 Bugün
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11:45
Melbourne Victory - Sydney FC
Avustralya A Ligi
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17:30
Dinamo Kiev - Murcia
Hazırlık Maçı
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19:00
Senegal - Yeşil Burun Adaları
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
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20:45
Antwerp - St.Truiden
Belçika Pro League
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22:00
Excelsior - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Fas - Malavi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
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22:00
RWDM - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
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22:45
St.Mirren - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
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22:45
QPR - Swansea
İngiltere Championship
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22:45
Benfica - Boavista
Portekiz Lig Kupası
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23:00
Charleroi - Kortrijk
Belçika Pro League
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23:00
KAA Gent - Oostende
Belçika Pro League