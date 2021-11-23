Bu akşam maç var mı? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 23 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Salı günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

23 KASIM SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

Bu akşam Süper Lig maçı oynanmayacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

20:45 Dinamo Kiev - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45

Villarreal - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi

22:45

Coventry - Birmingham

İngiltere Championship

23:00

Barcelona - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Chelsea - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Lille - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Malmö - Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Sevilla - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Young Boys - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

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