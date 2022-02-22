Bu akşam maç var mı? 22 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
22.02.2022 Bugün
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00:00
Nublense - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
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11:55
Melbourne City - CC Mariners
Avustralya A Ligi
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19:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
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20:00
M.Başakşehir - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
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20:30
Brezilya - Finlandiya
Tournoi de France
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20:30
Alessandria - Perugia
İtalya Serie B
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20:30
Cremonese - Vicenza
İtalya Serie B
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20:30
Pisa - Parma
İtalya Serie B
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20:30
Pordenone - Monza
İtalya Serie B
/
20:30
Spal - Ternana
İtalya Serie B
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22:45
Hull City - Barnsley
İngiltere Championship
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22:45
Partick - Morton
İskoçya Championship
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22:45
Middlesbrough - WBA
İngiltere Championship
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23:00
Chelsea - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
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23:00
Villarreal - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
/
23:10
Fransa - Hollanda
Tournoi de France