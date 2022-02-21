Bu akşam maç var mı? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu akşam maç var mı? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Bu akşam maç var mı? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

21.02.2022 Bugün

/

00:00

Sol De America - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

/

00:00

Calera - Cobresal

Şili Primera Ligi

/

00:30

Santos - Sao Paulo

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Club America - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

02:15

Olimpia Asuncion - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

/

02:30

Universidad Catolica - Curico Unido

Şili Primera Ligi

/

02:30

Inter de Limeira - Ferroviaria

Brezilya Campeonato Paulista

/

02:30

Novorizontino - Bragantino

Brezilya Campeonato Paulista

/

03:00

Cienciano - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

/

03:00

Toluca - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

05:00

Atlas - Universidad Nacional

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

14:30

Manisa FK - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

/

17:00

Adanaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

/

19:30

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

/

19:30

Radomlje - Maribor

Slovenya 1. Ligi

/

20:00

Göztepe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Eyüpspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

/

20:00

Altınordu - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

/

20:00

Wisla Plock - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

/

21:00

Cagliari - Napoli

İtalya Serie A

/

21:00

Randers - Viborg

Danimarka Süper Ligi

/

22:00

Ajax - Almere

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong AZ - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong Utrecht - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

/

22:45

Toulouse - Le Havre

Fransa Ligue 2

/

23:00

Bologna - Spezia

İtalya Serie A

/

23:00

Celta Vigo - Levante

İspanya La Liga

/

23:00

Amorebieta - Leganes

İspanya La Liga 2

/

23:00

San Martin - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

/

23:15

Santa Clara - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Haberler.com - Gündem

Futbol, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title