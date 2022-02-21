Bu akşam maç var mı? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
21.02.2022 Bugün
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00:00
Sol De America - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
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00:00
Calera - Cobresal
Şili Primera Ligi
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00:30
Santos - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Club America - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
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02:15
Olimpia Asuncion - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
/
02:30
Universidad Catolica - Curico Unido
Şili Primera Ligi
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02:30
Inter de Limeira - Ferroviaria
Brezilya Campeonato Paulista
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02:30
Novorizontino - Bragantino
Brezilya Campeonato Paulista
/
03:00
Cienciano - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
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03:00
Toluca - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
05:00
Atlas - Universidad Nacional
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
14:30
Manisa FK - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
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17:00
Adanaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
/
19:30
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
/
19:30
Radomlje - Maribor
Slovenya 1. Ligi
/
20:00
Göztepe - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Eyüpspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
/
20:00
Altınordu - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
/
20:00
Wisla Plock - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
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21:00
Cagliari - Napoli
İtalya Serie A
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21:00
Randers - Viborg
Danimarka Süper Ligi
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22:00
Ajax - Almere
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Jong AZ - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong Utrecht - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
/
22:45
Toulouse - Le Havre
Fransa Ligue 2
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23:00
Bologna - Spezia
İtalya Serie A
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23:00
Celta Vigo - Levante
İspanya La Liga
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23:00
Amorebieta - Leganes
İspanya La Liga 2
/
23:00
San Martin - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
/
23:15
Santa Clara - Portimonense
Portekiz Liga NOS