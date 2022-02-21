Bu akşam maç var mı? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

21.02.2022 Bugün / 00:00 Sol De America - Guairena Paraguay 1. Ligi - Apertura / 00:00 Calera - Cobresal Şili Primera Ligi / 00:30 Santos - Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Club America - Pachuca Meksika Premier Ligi - Clausura / 02:15 Olimpia Asuncion - Libertad Paraguay 1. Ligi - Apertura / 02:30 Universidad Catolica - Curico Unido Şili Primera Ligi / 02:30 Inter de Limeira - Ferroviaria Brezilya Campeonato Paulista / 02:30 Novorizontino - Bragantino Brezilya Campeonato Paulista / 03:00 Cienciano - ADT Tarma Peru Primera-Apertura / 03:00 Toluca - Cruz Azul Meksika Premier Ligi - Clausura / 05:00 Atlas - Universidad Nacional Meksika Premier Ligi - Clausura / 14:30 Manisa FK - Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig / 17:00 Adanaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig / 19:30 Radomlje - Maribor Slovenya 1. Ligi / 19:30 Radomlje - Maribor Slovenya 1. Ligi / 20:00 Göztepe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig / 20:00 Eyüpspor - Menemenspor Spor Toto 1. Lig / 20:00 Altınordu - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig / 20:00 Wisla Plock - Gornik Leczna Polonya Ekstraklasa / 21:00 Cagliari - Napoli İtalya Serie A / 21:00 Randers - Viborg Danimarka Süper Ligi / 22:00 Ajax - Almere Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Jong AZ - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Jong Utrecht - Excelsior Hollanda Eerste Divisie / 22:45 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 2 / 23:00 Bologna - Spezia İtalya Serie A / 23:00 Celta Vigo - Levante İspanya La Liga / 23:00 Amorebieta - Leganes İspanya La Liga 2 / 23:00 San Martin - Sport Boys Peru Primera-Apertura / 23:15 Santa Clara - Portimonense Portekiz Liga NOS

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