Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
06:00
Atl. San Luis - Juarez
Meksika Premier Ligi - Clausura
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11:00
Japonya - Myanmar
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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11:45
Wellington Phoenix - Western United
Avustralya A Ligi
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13:00
Avustralya - Endonezya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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15:00
Tayland - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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17:00
Güney Kore - Vietnam
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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19:00
Samsunspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
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20:30
F.Düsseldorf - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
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20:30
Hamburg - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
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22:00
Arouca - Benfica
Portekiz Liga NOS
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22:00
Den Bosch - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Helmond - Oss
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Jong AZ - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong PSV - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Jong Utrecht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Maastricht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Roda - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
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22:30
E.Frankfurt - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
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22:30
Parma - Frosinone
İtalya Serie B
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22:45
Verona - Bologna
İtalya Serie A
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22:45
Oostende - Antwerp
Belçika Pro League
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23:00
Watford - Norwich City
İngiltere Premier Lig
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23:00
Lyon - St. Etienne
Fransa Ligue 1
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23:00
Espanyol - Real Betis
İspanya La Liga
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23:00
Tenerife - Real Oviedo
İspanya La Liga 2