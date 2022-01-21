Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

06:00

Atl. San Luis - Juarez

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

11:00

Japonya - Myanmar

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

11:45

Wellington Phoenix - Western United

Avustralya A Ligi

/

13:00

Avustralya - Endonezya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

15:00

Tayland - Filipinler

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

17:00

Güney Kore - Vietnam

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

19:00

Samsunspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

/

20:30

F.Düsseldorf - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Hamburg - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

/

22:00

Arouca - Benfica

Portekiz Liga NOS

/

22:00

Den Bosch - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

De Graafschap - Almere

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Helmond - Oss

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong AZ - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong PSV - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong Utrecht - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Maastricht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Roda - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

/

22:30

E.Frankfurt - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

/

22:30

Parma - Frosinone

İtalya Serie B

/

22:45

Verona - Bologna

İtalya Serie A

/

22:45

Oostende - Antwerp

Belçika Pro League

/

23:00

Watford - Norwich City

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Lyon - St. Etienne

Fransa Ligue 1

/

23:00

Espanyol - Real Betis

İspanya La Liga

/

23:00

Tenerife - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

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Futbol, Gündem, Haber

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