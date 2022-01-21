Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 21 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

21 OCAK CUMA MAÇLARI

  • 20.00 Y.Malatyaspor-Beşiktaş beIN Sports 1
  • 20.00 Samsunspor-Kocaelispor beIN MAX 1
  • 23.00 Watford-Norwich City S Sport
  • 23.00 Lyon-St. Etienne beIN Connect, Bilyoner

22 OCAK CUMARTESİ MAÇLARI

13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK beIN Sports 2

15.30 Everton-Aston Villa S Sport

16.00 A.Demirspor-F.Karagümrük beIN Sports 2

16.00 Sivasspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner

17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner

17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner

18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport

18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus

18.00 M.United-West Ham S Sport

18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart

19.00 Başakşehir-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Inter-Venezia S Sport

20.30 Southampton-M.City S Sport

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