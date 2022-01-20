Bu akşam maç var mı? 20 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00
Ç.Rizespor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Alanyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Hindistan - İran
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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19:00
Fildişi Sahili - Cezayir
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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19:00
Sierra Leone - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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20:00
Galatasaray - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
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21:00
Getafe - Granada
İspanya La Liga
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21:00
Elche - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
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22:00
Gambiya - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:00
Mali - Moritanya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:45
Arsenal - Liverpool
İngiltere Lig Kupası
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23:00
Roma - Lecce
İtalya Kupası
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23:30
Athletic Bilbao - Barcelona
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey