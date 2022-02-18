Bu akşam maç var mı? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

18.02.2022 Bugün / 01:00 Bragantino - Agua Santa Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Mirassol - Santos Brezilya Campeonato Paulista / 03:00 Comunicaciones - Colorado Rapids Concacaf Şampiyonlar Ligi / 03:30 Sao Paulo - Inter de Limeira Brezilya Campeonato Paulista / 06:00 Motagua - Seattle Sounders Concacaf Şampiyonlar Ligi / 11:45 Melbourne City - Newcastle Jets Avustralya A Ligi / 13:00 Kawasaki Frontale - Tokyo Japonya J.League / 16:30 Al Ain - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi / 16:30 Al Wahda - Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi / 19:00 Al Wasl - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi / 19:00 Zlate Moravce - Dunajska Streda Slovakya Fortuna Ligi / 19:00 Zlate Moravce - Dunajska Streda Slovakya Fortuna Ligi / 20:00 Konyaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig / 20:00 Ç.Rizespor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig / 20:00 ND Gorica - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi / 20:00 KGHM Zaglebie - Wisla Plock Polonya Ekstraklasa / 20:30 Schalke 04 - Paderborn Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Dynamo Dresden - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Austria II - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi / 20:30 FC Juniors - Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi / 20:30 Horn - Grazer Avusturya 1. Ligi / 21:00 Sonderjyske - Aarhus Danimarka Süper Ligi / 22:00 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie / 22:00 Den Bosch - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Dordrecht - Oss Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Eindhoven - ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie / 22:00 FC Emmen - Volendam Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Helmond - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Maastricht - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Roda - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie / 22:00 SC Telstar - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Lierse - Westerlo Belçika 1. B Ligi / 22:25 BW Linz - Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi / 22:30 Mainz - B.Leverkusen Almanya Bundesliga / 22:30 Stal Mielec - Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa / 22:45 Juventus - Torino İtalya Serie A / 22:45 Dundalk - Derry City İrlanda Premier Ligi / 22:45 Shelbourne - St. Patricks İrlanda Premier Ligi / 22:45 Bournemouth - Nottingham Forest İngiltere Championship / 22:45 KAA Gent - Seraing Belçika Pro League / 22:45 Dunfermline - Partick İskoçya Championship / 23:00 Lille - Metz Fransa Ligue 1 / 23:00 Elche - Rayo Vallecano İspanya La Liga / 23:00 Cartagena - Valladolid İspanya La Liga 2 / 23:00 Finn Harps - Drogheda İrlanda Premier Ligi / 23:00 Shamrock Rovers - Dublin İrlanda Premier Ligi / 23:15 Boavista - Benfica Portekiz Liga NOS

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