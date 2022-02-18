Bu akşam maç var mı? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

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Bu akşam maç var mı? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

18.02.2022 Bugün

/

01:00

Bragantino - Agua Santa

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Mirassol - Santos

Brezilya Campeonato Paulista

/

03:00

Comunicaciones - Colorado Rapids

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

03:30

Sao Paulo - Inter de Limeira

Brezilya Campeonato Paulista

/

06:00

Motagua - Seattle Sounders

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

11:45

Melbourne City - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

/

13:00

Kawasaki Frontale - Tokyo

Japonya J.League

/

16:30

Al Ain - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

/

16:30

Al Wahda - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:00

Al Wasl - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:00

Zlate Moravce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

/

19:00

Zlate Moravce - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

/

20:00

Konyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Ç.Rizespor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

ND Gorica - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

/

20:00

KGHM Zaglebie - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

/

20:30

Schalke 04 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Dynamo Dresden - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Austria II - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

/

20:30

FC Juniors - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

/

20:30

Horn - Grazer

Avusturya 1. Ligi

/

21:00

Sonderjyske - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

/

22:00

Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

/

22:00

Den Bosch - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Dordrecht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Eindhoven - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

FC Emmen - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Helmond - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Maastricht - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Roda - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

SC Telstar - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Lierse - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

/

22:25

BW Linz - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

/

22:30

Mainz - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

/

22:30

Stal Mielec - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

/

22:45

Juventus - Torino

İtalya Serie A

/

22:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Shelbourne - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Bournemouth - Nottingham Forest

İngiltere Championship

/

22:45

KAA Gent - Seraing

Belçika Pro League

/

22:45

Dunfermline - Partick

İskoçya Championship

/

23:00

Lille - Metz

Fransa Ligue 1

/

23:00

Elche - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

/

23:00

Cartagena - Valladolid

İspanya La Liga 2

/

23:00

Finn Harps - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

/

23:00

Shamrock Rovers - Dublin

İrlanda Premier Ligi

/

23:15

Boavista - Benfica

Portekiz Liga NOS

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