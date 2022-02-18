Bu akşam maç var mı? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
18.02.2022 Bugün
/
01:00
Bragantino - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
/
01:00
Mirassol - Santos
Brezilya Campeonato Paulista
/
03:00
Comunicaciones - Colorado Rapids
Concacaf Şampiyonlar Ligi
/
03:30
Sao Paulo - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
/
06:00
Motagua - Seattle Sounders
Concacaf Şampiyonlar Ligi
/
11:45
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
/
13:00
Kawasaki Frontale - Tokyo
Japonya J.League
/
16:30
Al Ain - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
/
16:30
Al Wahda - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
/
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
/
20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
/
20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
/
20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
/
20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
/
20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi
/
21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
/
22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
/
22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
/
22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
/
22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
/
22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
/
22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A
/
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship
/
22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
/
22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship
/
23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1
/
23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
/
23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2
/
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
/
23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi
/
23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS