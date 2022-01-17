Bu akşam maç var mı? 17 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00
Gençlerbirliği - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
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20:30
Bologna - Napoli
İtalya Serie A
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20:30
Milan - Spezia
İtalya Serie A
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22:00
Ajax - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
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22:45
Fiorentina - Genoa
İtalya Serie A
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22:45
Paris FC - Le Havre
Fransa Ligue 2
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22:45
Celtic - Hibernian
İskoçya Premier Lig
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23:15
Portimonense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS