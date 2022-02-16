Bu akşam maç var mı? 16 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
16.02.2022 Bugün
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03:30
Barcelona SC - Montevideo City
Copa Libertadores Çeyrek Final
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04:00
Santos DG - New York City
Concacaf Şampiyonlar Ligi
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06:00
Santos Laguna - Montreal
Concacaf Şampiyonlar Ligi
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09:25
Wellington Phoenix - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
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11:55
WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
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14:00
İsmail Kartal
Basın Toplantısı
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14:30
Keçiörengücü - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
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17:00
İstanbulspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
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17:00
Panetolikos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
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19:00
Atromitos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
/
19:30
Smyrnis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
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20:00
Menemenspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
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20:00
Denizlispor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
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20:30
Alessandria - Lecce
İtalya Serie B
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20:30
Benevento - Ascoli
İtalya Serie B
/
20:30
Crotone - Brescia
İtalya Serie B
/
20:30
Frosinone - Como
İtalya Serie B
/
20:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
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21:00
Atletico Madrid - Levante
İspanya La Liga
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21:00
Brezilya - Hollanda
Tournoi de France
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22:45
Peterborough - Reading
İngiltere Championship
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23:00
Inter - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
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23:00
Salzburg - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
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23:10
Fransa - Finlandiya
Tournoi de France