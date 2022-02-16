Bu akşam maç var mı? 16 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

16.02.2022 Bugün

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03:30

Barcelona SC - Montevideo City

Copa Libertadores Çeyrek Final

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04:00

Santos DG - New York City

Concacaf Şampiyonlar Ligi

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06:00

Santos Laguna - Montreal

Concacaf Şampiyonlar Ligi

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09:25

Wellington Phoenix - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

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11:55

WS Wanderers - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

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14:00

İsmail Kartal

Basın Toplantısı

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14:30

Keçiörengücü - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

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17:00

İstanbulspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

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17:00

Panetolikos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

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19:00

Atromitos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

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19:30

Smyrnis - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

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20:00

Menemenspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

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20:00

Denizlispor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

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20:30

Alessandria - Lecce

İtalya Serie B

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20:30

Benevento - Ascoli

İtalya Serie B

/

20:30

Crotone - Brescia

İtalya Serie B

/

20:30

Frosinone - Como

İtalya Serie B

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20:45

Genk - Mechelen

Belçika Pro League

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21:00

Atletico Madrid - Levante

İspanya La Liga

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21:00

Brezilya - Hollanda

Tournoi de France

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22:45

Peterborough - Reading

İngiltere Championship

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23:00

Inter - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

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23:00

Salzburg - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

/

23:10

Fransa - Finlandiya

Tournoi de France

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