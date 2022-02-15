Bu akşam maç var mı? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
15.02.2022 Bugün
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00:00
Nublense - Calera
Şili Primera Ligi
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02:30
Cobresal - Curico Unido
Şili Primera Ligi
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03:00
Deportivo Binacional - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
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06:00
Pachuca - Queretaro
Meksika Premier Ligi - Clausura
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11:55
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi
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16:30
Al Dhafra - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
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17:00
Gençlerbirliği - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
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18:30
Fastav Zlin - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
/
20:00
Bursaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
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20:30
Cosenza - Perugia
İtalya Serie B
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20:30
Cremonese - Parma
İtalya Serie B
/
20:30
Pisa - Vicenza
İtalya Serie B
/
20:30
Pordenone - Cittadella
İtalya Serie B
/
20:30
Spal - Reggina
İtalya Serie B
/
20:30
Ternana - Monza
İtalya Serie B
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21:00
Grenoble - Niort
Fransa Ligue 2
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22:45
Sheffield Utd - Hull City
İngiltere Championship
/
22:45
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Cardiff City - Coventry
İngiltere Championship
/
23:00
PSG - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
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23:00
Sporting Lisbon - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
/
23:15
Manchester Utd - Brighton
İngiltere Premier Lig