Bu akşam maç var mı? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

15.02.2022 Bugün

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00:00

Nublense - Calera

Şili Primera Ligi

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02:30

Cobresal - Curico Unido

Şili Primera Ligi

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03:00

Deportivo Binacional - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

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06:00

Pachuca - Queretaro

Meksika Premier Ligi - Clausura

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11:55

Melbourne City - Adelaide United

Avustralya A Ligi

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16:30

Al Dhafra - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

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17:00

Gençlerbirliği - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

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18:30

Fastav Zlin - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

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20:00

Bursaspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

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20:30

Cosenza - Perugia

İtalya Serie B

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20:30

Cremonese - Parma

İtalya Serie B

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20:30

Pisa - Vicenza

İtalya Serie B

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20:30

Pordenone - Cittadella

İtalya Serie B

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20:30

Spal - Reggina

İtalya Serie B

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20:30

Ternana - Monza

İtalya Serie B

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21:00

Grenoble - Niort

Fransa Ligue 2

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22:45

Sheffield Utd - Hull City

İngiltere Championship

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22:45

Aberdeen - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

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22:45

Cardiff City - Coventry

İngiltere Championship

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23:00

PSG - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

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23:00

Sporting Lisbon - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

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23:15

Manchester Utd - Brighton

İngiltere Premier Lig

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