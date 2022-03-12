Bu akşam maç var mı? 12 Mart Cumartesi lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Maçlar ertelendi mi? 12 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bugünkü maçlar Süper Lig maçları merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar ertelendi mi araştırılıyor.Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 | Hatayspor - Fatih Karagümrük | Spor Toto Süper Lig
16:00 | BB Erzurumspor - Samsunspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)
16:00 | Altay - Y.Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig
16:00 | Kasımpaşa - Ç.Rizespor | Spor Toto Süper Lig
16:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga
17:30 | Freiburg - Wolfsburg | Almanya Bundesliga
17:30 | Hoffenheim - Bayern Münih | Almanya Bundesliga
17:30 | Union Berlin - Stuttgart | Almanya Bundesliga
18:00 | Brentford - Burnley | İngiltere Premier Lig
18:15 | Granada - Elche | İspanya La Liga
19:00 | Menemenspor - Boluspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)
19:00 | Trabzonspor - Göztepe | Spor Toto Süper Lig
19:00 | Montpellier - Nice | Fransa Ligue 1
19:00 | Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova | Rusya Premier Lig
20:30 | Monchengladbach - Hertha Berlin | Almanya Bundesliga
20:30 | Manchester Utd - Tottenham | İngiltere Premier Lig
20:30 | Villarreal - Celta Vigo | İspanya La Liga
20:45 | Groningen - NEC Nijmegen | Hollanda Eredivisie
23:00 | Getafe - Valencia | İspanya La Liga
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