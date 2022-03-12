Bu akşam maç var mı? 12 Mart Cumartesi lig maçı var mı? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugünkü maçlar Süper Lig maçları merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar ertelendi mi araştırılıyor.Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 | Hatayspor - Fatih Karagümrük | Spor Toto Süper Lig

16:00 | BB Erzurumspor - Samsunspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

16:00 | Altay - Y.Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig

16:00 | Kasımpaşa - Ç.Rizespor | Spor Toto Süper Lig

16:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga

17:30 | Freiburg - Wolfsburg | Almanya Bundesliga

17:30 | Hoffenheim - Bayern Münih | Almanya Bundesliga

17:30 | Union Berlin - Stuttgart | Almanya Bundesliga

18:00 | Brentford - Burnley | İngiltere Premier Lig

18:15 | Granada - Elche | İspanya La Liga

19:00 | Menemenspor - Boluspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

19:00 | Trabzonspor - Göztepe | Spor Toto Süper Lig

19:00 | Montpellier - Nice | Fransa Ligue 1

19:00 | Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova | Rusya Premier Lig

20:30 | Monchengladbach - Hertha Berlin | Almanya Bundesliga

20:30 | Manchester Utd - Tottenham | İngiltere Premier Lig

20:30 | Villarreal - Celta Vigo | İspanya La Liga

20:45 | Groningen - NEC Nijmegen | Hollanda Eredivisie

23:00 | Getafe - Valencia | İspanya La Liga

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