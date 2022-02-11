Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

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Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

11.02.2022 Bugün

/

11:45

WS Wanderers - Melbourne City

Avustralya A Ligi

/

14:30

Kura Çekimi

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

16:00

Altınordu - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

/

16:30

Al Urooba - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

/

16:30

Emirates Club - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

/

17:00

Keşla - Karabağ

Azerbaycan Kupası

/

19:00

Samsunspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

/

19:00

Ajman Club - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:00

Michalovce - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

/

20:00

Altay - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Sibenik - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

/

20:00

Gornik Leczna - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

/

20:30

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Hansa Rostock - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

/

21:30

Rapid Wien - Salzburg

Avusturya Bundesliga

/

22:00

Heracles - Utrecht

Hollanda Eredivisie

/

22:00

ADO Den Haag - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Almere - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Volendam - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Excelsior - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

De Graafschap - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Helmond - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Oss - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Waasland Beveren - Lierse

Belçika 1. B Ligi

/

22:30

Leipzig - Köln

Almanya Bundesliga

/

22:30

Cracovia Krakow - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

/

22:45

Seraing - Antwerp

Belçika Pro League

/

23:00

Sevilla - Elche

İspanya La Liga

/

23:00

Leganes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

/

23:00

PSG - Rennes

Fransa Ligue 1

/

23:15

Porto - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

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