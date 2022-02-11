Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
11.02.2022 Bugün
/
11:45
WS Wanderers - Melbourne City
Avustralya A Ligi
/
14:30
Kura Çekimi
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
16:00
Altınordu - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
/
16:30
Al Urooba - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
/
16:30
Emirates Club - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
/
17:00
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Kupası
/
19:00
Samsunspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
/
19:00
Ajman Club - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:00
Michalovce - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
/
20:00
Altay - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Sibenik - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
/
20:00
Gornik Leczna - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
/
20:30
Erzgebirge Aue - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
Hansa Rostock - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
/
21:30
Rapid Wien - Salzburg
Avusturya Bundesliga
/
22:00
Heracles - Utrecht
Hollanda Eredivisie
/
22:00
ADO Den Haag - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Almere - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Volendam - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Excelsior - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
De Graafschap - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Helmond - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Oss - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Waasland Beveren - Lierse
Belçika 1. B Ligi
/
22:30
Leipzig - Köln
Almanya Bundesliga
/
22:30
Cracovia Krakow - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
/
22:45
Seraing - Antwerp
Belçika Pro League
/
23:00
Sevilla - Elche
İspanya La Liga
/
23:00
Leganes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
/
23:00
PSG - Rennes
Fransa Ligue 1
/
23:15
Porto - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS