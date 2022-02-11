Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

11.02.2022 Bugün / 11:45 WS Wanderers - Melbourne City Avustralya A Ligi / 14:30 Kura Çekimi Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) / 16:00 Altınordu - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig / 16:30 Al Urooba - Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi / 16:30 Emirates Club - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi / 17:00 Keşla - Karabağ Azerbaycan Kupası / 19:00 Samsunspor - Bursaspor Spor Toto 1. Lig / 19:00 Ajman Club - Dubai BAE Arap Körfez Ligi / 19:00 Michalovce - SKF Sered Slovakya Fortuna Ligi / 20:00 Altay - Ç.Rizespor Spor Toto Süper Lig / 20:00 Sibenik - Dragovoljac Hırvatistan 1. Ligi / 20:00 Gornik Leczna - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa / 20:30 Erzgebirge Aue - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Hansa Rostock - Werder Bremen Almanya Bundesliga 2 / 21:30 Rapid Wien - Salzburg Avusturya Bundesliga / 22:00 Heracles - Utrecht Hollanda Eredivisie / 22:00 ADO Den Haag - Maastricht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Almere - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Volendam - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Excelsior - Ajax Hollanda Eerste Divisie / 22:00 De Graafschap - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Helmond - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Oss - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Waasland Beveren - Lierse Belçika 1. B Ligi / 22:30 Leipzig - Köln Almanya Bundesliga / 22:30 Cracovia Krakow - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa / 22:45 Seraing - Antwerp Belçika Pro League / 23:00 Sevilla - Elche İspanya La Liga / 23:00 Leganes - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 / 23:00 PSG - Rennes Fransa Ligue 1 / 23:15 Porto - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS

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