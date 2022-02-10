Bu akşam maç var mı? 10 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

Saat: 17:30

Maç: Alanyaspor - Adana Demirspor

Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

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Saat: 18:15

Maç: Atromitos - Lamia

Lig/Kupa: Yunanistan Süper Ligi

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Saat: 19:00

Maç: Bani Yas - Al Wahda

Lig/Kupa: BAE Arap Körfez Ligi

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Saat: 20:00

Maç: Atalanta - Fiorentina

Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final

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Saat: 20:30

Maç: Beşiktaş - Göztepe

Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

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Saat: 21:00

Maç: NEC Nijmegen - G.A. Eagles

Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final

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Saat: 22:45

Maç: Liverpool - Leicester City

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Wolverhampton - Arsenal

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 23:00

Maç: Juventus - Sassuolo

Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final

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Saat: 23:00

Maç: Nantes - Bastia

Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final

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Saat: 23:30

Maç: Athletic Bilbao - Valencia

Lig/Kupa: İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

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