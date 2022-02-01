Bu akşam maç var mı? 1 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

00:15

Famalicao - Arouca

Portekiz Liga NOS

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11:45

Macarthur Bulls - Western United

Avustralya A Ligi

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13:10

Japonya - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

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15:00

Lübnan - Irak

2022 Dünya Kupasi Eleme

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15:00

Vietnam - Çin

2022 Dünya Kupasi Eleme

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16:30

Karabağ - Keşla

Azerbaycan Kupası

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17:00

Suriye - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

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17:30

İran - BAE

2022 Dünya Kupasi Eleme

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18:45

Neftçi Bakü - Sabah Bakü

Azerbaycan Kupası

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19:00

Umman - Avustralya

2022 Dünya Kupasi Eleme

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21:00

Auxerre - Paris FC

Fransa Ligue 2

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21:00

Niort - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

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21:00

Pau - Nimes

Fransa Ligue 2

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21:00

Valenciennes - Nancy

Fransa Ligue 2

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22:45

Dundee FC - Dundee United

İskoçya Premier Lig

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22:45

Hibernian - Hearts

İskoçya Premier Lig

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22:45

Livingston - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

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22:45

Ross Country - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

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22:45

St.Mirren - Motherwell

İskoçya Premier Lig

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22:45

Partick - Ayr

İskoçya Championship

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22:45

Raith - Queen of South

İskoçya Championship

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23:00

Lyon - Marsilya

Fransa Ligue 1

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23:00

Bolivya - Şili

2022 Dünya Kupasi Eleme

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23:15

Santa Clara - Boavista

Portekiz Liga NOS

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