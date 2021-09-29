Bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu? 29 Eylül Çarşamba bugün Kuruluş Osman neden yok, neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?
Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Yaz tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman oldu. Peki, Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok? 29 Eylül bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 29 Eylül ATV yayın akışı nedir? İşte tüm bilgiler...
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 3. sezonu için geri sayım başladı. Bugün ATV yayın akışında Kuruluş Osman yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok? 29 Eylül bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu? Kuruluş Osman ne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle...
Kuruluş Osman 3. sezonu 6 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:
"Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir..."
Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de atv'de
Buna göre Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba günü ATV'de başlayacak.
Kuruluş Osman bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezon haftaya ekranlara gelecek. Bugün ATV yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Venom: Zehirli Öfke filmi ekranlara gelecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Venom: Zehirli Öfke Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
22:00 - Tarzan Efsanesi
Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.