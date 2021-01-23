Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yok mu? Kim Milyoner Olmak İster bugün yeni bölüm neden yok? 23 Ocak ATV Yayın Akışı!

ATV'nin sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster programı hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yok mu? Kim Milyoner Olmak İster bugün yeni bölüm neden yok? 23 Ocak ATV Yayın Akışı!

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, normalde Cumartesi akşamları ATV'de ekrana geliyor. İzleyiciler 23 Ocak Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair açıklama yapılmadı. Ayrıca bu hafta ATV'nin dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 | ATV Ana Haber Bülteni

20.00 | Maraşlı 'Dizi'

00:20 | Transformers: Yenilenlerin İntikamı

03:20 | Kanatsız Kuşlar