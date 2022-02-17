Bu akşam hangi maçlar var? 17 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

17 Şubat 2022 Salı Bugünkü maçlar:

Domzale - O. Ljubljana/ Slovenya 1. Ligi (Saat 18:00)

Barcelona - Napoli/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 20:45)

B.Dortmund - Glasgow Rangers/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 20:45)

Sheriff Tiraspol - Braga/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 20:45)

Zenit - Real Betis/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 20:45)

Fenerbahçe - Slavia Prag/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 20:45)

Midtjylland - PAOK/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 20:45)

PSV - Maccabi Tel Aviv/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 20:45)

Rapid Wien - Vitesse/ UEFA Avrupa Konferans Ligi(Saat 20:45)

Atalanta - Olympiakos/ UEFA Avrupa Ligi(Saat 23:00)

Porto - Lazio/ UEFA Avrupa Ligi(Saat 23:00)

Leipzig - Real Sociedad/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 23:00)

Sevilla - Dinamo Zagreb/ UEFA Avrupa Ligi (Saat 23:00)

Celtic - Bodo Glimt/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 23:00)

Leicester City - Randers/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 23:00)

Marsilya - Karabağ/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 23:00)

Sparta Prag - Partizan/ UEFA Avrupa Konferans Ligi (Saat 23:00)

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