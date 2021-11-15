Bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım Pazartesi yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT1 bugünkü yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Kasım Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

15 KASIM YAYIN AKIŞI! BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Jason Bourne

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

03:00 Bizim Köyün Kızları

05:00 Seksenler (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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