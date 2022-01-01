Bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak yayın akışı! Bu akşam yılbaşı TV'de neler var? Bugün hangi programlar var?
TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak Cumartesi günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var?1 Ocak Cumartesi TV yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Ocak yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 1 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 1 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Sev Kardeşim
- 16:30 Oh Olsun
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show – Yılbaşı Özel Tekrar
- 23:15 Eltilerin Savaşı
- 20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
- 22:20 Çakallarla Dans
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Gırgıriye
- 16:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Bizum Hoca 2
- 22:15 Şarkılar Bizi Söyler
- 13:00 Kiralık Aşk
- 15:30 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Yol Arkadaşım 2
- 22:30 Yol Arkadaşım 2
- 16:00 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maske Kimsin Sen?
- 00:00 Mahkum
- 13:35 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
- 17:45 3'Te 3
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
- 23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 04:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Bir Yemek Olsan
- 10:30 MasterChef Türkiye
- 16:00 Kırmızı Oda
- 20:00 O Ses Türkiye
- 00:15 Kırmızı Oda
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