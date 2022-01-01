Bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak yayın akışı! Bu akşam yılbaşı TV'de neler var? Bugün hangi programlar var?

Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Ocak yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 1 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 1 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

1 OCAK CUMARTESİ TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show – Yılbaşı Özel Tekrar

23:15 Eltilerin Savaşı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22:20 Çakallarla Dans

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Bizum Hoca 2

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

00:00 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:35 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

17:45 3'Te 3

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsan

10:30 MasterChef Türkiye

16:00 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

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