Bu akşam Güldür Güldür yeni bölüm var mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm canlı izle! Güldür Güldür yeni bölüm (250.) fragmanı yayınlandı mı?

Güldür Güldür Show ekranların en beğenilen komedi programlarından biri olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Haftalardır olmayan Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam yayınlanacak! Peki Güldür Güldür Show 250. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Güldür Güldür yeni bölüm var mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm canlı izle!

Heyecanla beklenen Güldür Güldür Show programı uzun bir aradan sonra bugün ekranlara gelecek. Bu akşam saat 20:00'da ekranlara gelmesi beklenen Güldür Güldür Show, birbirinden komik skeçleriyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Güldür Güldür yeni bölüm var mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm canlı izle! Güldür Güldür yeni bölüm (250.) fragmanı yayınlandı mı?

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7'den 70'e herkesin sevgilisi, ekranların vazgeçilmez komedi programı Güldür Güldür Show, 250. bölüm çekimini sahnede kutladı. Önceki gün gerçekleşen yılbaşı çekimi aynı zamanda 250. bölüm coşkusuna tanık oldu. Sekizinci sezonunda 250 bölüme imza atan ekip mutluluklarını konfetiler eşliğinde sahnede kutladı. Ardından pasta kesen ekip, eğlenceli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.