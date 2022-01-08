Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 8 Ocak Gönül Dağı yeni bölüm olacak mı yoksa eski bölüm mü olacak? Gönül Dağı bu hafta var mı?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI, YOK MU?

Bugün yani 8 Ocak 2022 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışına baktığımızda Gönül Dağı dizisinin yer aldığını görüyoruz. Fakat yayın akışında dizinin yeni bölüm mü yoksa eski bölüm mü yayınlanacağı bilgisi yer almıyor.

Buna ek olarak Youtube resmi kanalında dizinin yeni bölüm fragmanı çıkmıştı ve yayın tarihi olarak da Cumartesi günü yazıyordu. Haliyle büyük bir ihtimalle bugün Gönül Dağı yeni bölümü ile (46. bölümü ile) ekranlara gelecektir.

8 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar. Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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