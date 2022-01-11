Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Destan bu hafta da mı yok? Destan yeni bölüm ne zaman gelecek? Yeni fragman çıktı mı?
Ekranların sevilen dizisi Destan bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Destan bu hafta da mı yok? Destan yeni bölüm ne zaman gelecek? Yeni fragman çıktı mı? merak etti. Peki, bugün Destan dizisi var mı? Destan bugün olacak mı? Destan yeni bölüm neden yok? Destan yeni fragman ne zaman çıkacak? Destan fragman yayınlandı mı? İşte bilgiler...
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Destan bu hafta da mı yok? Destan yeni bölüm ne zaman gelecek? Yeni fragman çıktı mı?
Destan dizisinin yeni bölümü bu hafta da olmayacak. Dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle yoktu. Aynı şekilde bu hafta da yılbaşı tatili arası nedeniyle yeni bölümü olmayacağı düşünülüyor.
Twitter'dan yapılan açıklama:
""Çift başlı kurt sensin..."
Destan özel bölümüyle kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için bu akşam 20.00'de atv'de!
#Destan
@atvcomtr"
Buna göre Destan bugün özel bölümü ile ekranlara gelecek. Tahminlere göre Destan yeni bölümü haftaya 18 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacaktır.
Özgürlüğüne kavuşan Akkız Gök Saray'a savaş açıyor!
Akkız köşeye sıkışıyor
'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.
Batuga acısını yüreğine gömüyor
Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.
Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.
Ebru Şahin : Akkız : 1-
Edip Tepeli : Batuga : 1-
Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-
Deniz Barut : Ulu Ece : 1-
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-
İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-
Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-
Elif Doğan : Tutkun : 1-
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-
Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-
Buse Meral : Sırma : 1-
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-
Esra Kılıç : Mei Jin : 1-
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-
Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-
Alper Düzen : Danış Ata : 1-
Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-
Evren Erler : Çalayır : 1-
Hilal Uysun : Tılsım : 1-
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-
Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-
Müge Duygun : Tilbe : 1-
Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-
Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-
Seca Naz Karabulut : İlay : 1-
Berna Üçkaleler : Efil : 1-
Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-
Doruk Şengezer : Öktem : 4-
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