Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Destan bu hafta da mı yok? Destan yeni bölüm ne zaman gelecek? Yeni fragman çıktı mı?

BUGÜN DESTAN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Destan dizisinin yeni bölümü bu hafta da olmayacak. Dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle yoktu. Aynı şekilde bu hafta da yılbaşı tatili arası nedeniyle yeni bölümü olmayacağı düşünülüyor.

Twitter'dan yapılan açıklama:

""Çift başlı kurt sensin..."

Destan özel bölümüyle kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için bu akşam 20.00'de atv'de!

#Destan

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