Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu, neden yok? 13 Ocak Camdaki Kız yeni bölüm yok mu, neden yok? Camdaki Kız ne zaman başlar?

CAMDAKİ KIZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Camdaki Kız bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizi 1 hafta daha yılbaşı arası verdi. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Bugün Kanal D'de saat 20:00 'da "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" filmi olacak.

13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 - Camdaki Kız (Tekrar)

01:45 - Jurassic World: Yıkılmış Krallık

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 26. Bölümde Nalan, Sedat'ın Melisa'yla olan görüntülerini izliyor! 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 26. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 26. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, sakladığı sırların açığa çıkmasıyla neler yaşayacak?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğu ve oğludur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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