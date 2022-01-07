Aziz, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Aziz var mı, yok mu? 7 Ocak Aziz yeni bölüm yok mu? Aziz neden yok, neden başlamadı? Aziz dizisi ara mı verdi? Aziz dizisi neden ara verdi? Bu hafta Aziz yok mu, niye yok?

AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (7 OCAK CUMA 2022)

Aziz bugün yılbaşı tatili arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bu hafta yılbaşı tatili dolayısıyla diziler 1 haftalık ara yapmıştı. Aynı şekilde Aziz dizisi de bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.

AZİZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Sadece dizi 1 haftalık yılbaşı arası verdi. Bundan dolayı bugün yayınlanmayacak.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) -

Handan Payidar (Ayten Soykök) - Galip Payidar'ın eşi

Nigar Payidar (Füsun Demirel) - Payidarların halası.

Hatice Ana (Meral Çetinkaya) -

Azime (Suzan Kardeş) -

Mustafa (Baran Akbulut) -

Maksude Payidar (Elif Sönmez) - Galip Payidar'ın kızı. Adem Payidar'ın kardeşi.

Cemal (Cenan Çamyurdu) -

Selahattin (Haydar Köyel) -

Aslan (Berkay Akın) -

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