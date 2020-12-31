YILBAŞI programları! Yılbaşında Televizyonda neler var? Yılbaşı Özel Tv programları neler, konukları kimler olacak?

31 Aralık Tv'de yer alan yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. İBO Show, Çok Güzel Hareketler 2, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmaz İster gibi birçok program yılbaşı gecesinde izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Peki bu akşam (31 Aralık 2020) Yılbaşında Televizyonda neler var? Yılbaşı Özel Tv programları neler, konukları kimler olacak

Yılbaşı akşamı Tv yayın akışı şimdiden araştırma konusu haline geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yıla evlerinde aileleri ve sevdikleriyle girecek olan kişiler televizyon ekranlarında yayınlanacak olan programlarla da keyiflerine keyif katacak. Bu durumda Kanal D, Show Tv, Tv8, Atv gibi tüm kanallar izleyenlerini ekranlara kilitleyecek sürprizlerle geliyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı akşamı Televizyonda neler var? Yılbaşı özel Tv programları neler, konukları kimler olacak? İşte tüm detaylar…

YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLAR HANGİLERİ, KONUKLARI KİMLER OLACAK?

31 Aralık yılbaşı akşamında televizyon ekranlarında birbirinden ünlü konukları ile programlar izleyenleri ile buluşacak. Yeni yıla koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde girmek zorunda kalan binlerce vatandaş vakitlerini güzel değerlendirebilmek üzere tv yayın akışı arayışına çıktı…

SHOW TV - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

Show TV2nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekranların karşısında olacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne şu isimler konuk olacak:

• Aslıhan Güner

• İbrahim Demirci

• Yeşim Salkım

• Ayta Sözeri

• Toygan Avanoğlu

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

STAR TV- İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL

Uzun yıllar televizyona ara veren İmparator İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri döndü. İbo Şov Yılbaşı Özel programında milyonlarca kişinin sevdiği birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Perşembe günü 20:00'da Star TV ekranlarında olacak! İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler:

• Diva Bülent Ersoy

• Serdar Ortaç

• Hande Yener

• Seda Sayan

• Şafak Sezer

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL

KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKET BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak ÇGHB 2 Yılbaşı Özel programına eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları ve ünlü konuklar eşlik edecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel konukları ise şöyle:

• Hülya Avşar

• Koray Avcı

• Emir Can İğrek

• Kibariye

• Cengiz Kurtoğlu

ÇOK GÜZEL HAREKET BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nın Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü konukları ise şöyle:

Emel Müftüoğlu

Serdar Ortaç

Burak Kut