Bu ahududunun kilosu 45 lira

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtılan Polka cinsi ahududu çiftçinin yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtılan Polka cinsi ahududu çiftçinin yüzünü güldürdü. İnegöl ilçesinde bu yıl ilk hasadı başlayan yediveren cinsi ahududu hem rekoltesiyle hem de fiyatıyla çiftçiyi memnun etti. İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde ilk hasadını toplayan Recep Ersoy, İnegöl'de ilk defa ekilen Polka cinsi ahududunın kilosunu 45 liraya sattıkları ve talebe yetişemediklerini belirtti.

İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde hasadı inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Şuanda bulunduğumuz bahçe Polka cinsi Ahududu bahçesi. Bu sene özellikle üzümsü bitkilerde çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Yaban Mersini yeni olmasına rağmen fiyatını biliyorsunuz, yeni yeni aronyayı arazilere soktuk, yine böğürtlen, aynı şekilde Polka cinsi Ahududu revaçta. Geçen sene 12 lira civarında olan Ahududunun fiyatı, bu sene 40-45 liraya kadar çıkmış durumda. Bunlar bizim için mutlu edici yüksek fiyatlar. Beklentimizin üzerinde ama gönül ister ki her zaman kendisine bu fiyatlarda alıcı bulsun. Artık bazı ürünleri değiştirme zamanının geldiği kanaatindeyiz. Bölgemiz, özellikle Uludağ ve etekleri üzümsü bitkilere çok yatkın. O anlamda çiftçilerimizi üzümsü bitkiler diye tabir ettiğimiz ahududu, böğürtlen, yaban mersini, aronya gibi ürünlere geçmesini tavsiye ediyoruz. Toplam Ahududu İnegöl'de 600-700 ton bandında. Biz isteriz ki aynı çilek gibi 20 bin ton, 30 bin tonu yakalayalım. Çiftçilerimiz de mutlu olsun" dedi.

"Başkan Aktaş'ın bize hediyesidir"

Ahududu üreticisi Recep Ersoy ise, "Polka cinsi ahududuyu İnegöl'de ilk eken üreticilerden birisiyim. Şuanda fiyatı beklemediğimiz kadar yüksek çıktı. Dönümünde bir buçuk ton ürün bekliyorum. Çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Oylat bölgesinde 50 dönüme yakın bu sene Polka cinsi ahududu ekildi. Fiyatlardan çok memnunum. Geçen sene 12 liraydı, bu sene 45 lira. Taleplere de yetişemiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu ahududu fidelerini Alinur Aktaş'ın bize hediyesidir" diye konuştu.

Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Baştürk, "Bizim köyümüzün geçim kaynağı; ahududu. Bu sene gerçekten çiftçimiz çok memnun bu konuda. Çok güzel para yaptı. Köyümüzde böyle güzel bereketli topraklarımız var. En azından bu ahududu, aronya gibi ürünler para yapıyor. Fakat köyde gençlerimiz yok bu işi yapacak. Bu gençlerimizi köye yönlendirip, köyde değerli güzel çalışmalar yapılması lazım" dedi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı