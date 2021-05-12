Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti Bursa'da çiftçiler bu yıl yaşanabilecek dolu yağışına karşı her sezon tonlarca hasat aldıkları meyve bahçelerini koruyabilmek için yüz binlerce liralık ağ çekiyor.

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için

Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti

BURSA - Bursa'da çiftçiler bu yıl yaşanabilecek dolu yağışına karşı her sezon tonlarca hasat aldıkları meyve bahçelerini koruyabilmek için yüz binlerce liralık ağ çekiyor.

Gürsu ilçesinde dünyanın en kaliteli deveci armudu yetişiyor. Armut ağaçlarının çiçeklerini döküp meyvelerini çıkartmasıyla birlikte çiftçiler armut bahçelerinin üzerini yağacak doludan korumak için ağlarla örtüyor. Meyve bahçesinin üstü tamamen ağlarla kaplanırken bu sayede yağan dolu meyvelere zarar vermiyor. Bu uygulanan file işlemi oldukça maliyetli Gürsu ilçesi Ağaköy'de 23 dönümlük bahçesine ağ serdiren üretici Cemal Çakın, bu işlem için 350 bin lira ödedi. Bu ağ serme işlemini maliyetli olduğu için herkes yapamıyor. Yapanlar ise meyve bahçelerini doluya karşı yüzde 90 oranında koruyor. Meyve bahçelerinin üzerine serilen ağlar meyveler toplandıktan sonra tekrar sökülüyor.

Armutlarının doludan etkilenmemesi için bahçesine ağ serdiklerini ifade eden Cemal Çakın, "Deveci armutlarımız ağaçlarda gözükmeye başladı. Bizde ağaçların üzerine ağ sermeye başladık. Serdiğimiz bu ağ bahçeleri doluya karşı koruyor. Dolu yağsa da armutlar zarar görmüyor. Ben burada 23 dönüm bahçeme ağ serdim bunun bana maliyeti 350 bin lira tuttu" dedi.

Ağaköy Muhtarı Ertuğrul Ertem, "Armutlar çıkmaya başlayınca köylüler de bahçelerinin üzerine ağ sermeye başladı. Serilen bu ağlar sayesinde dolu yağsa da üreticinin bahçesi zarar görmüyor" şeklinde konuştu.

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için
Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için
Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için
Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

'Muştayı yanlış kişiye vurdum, pişmanım' diyen şahıs serbest kaldı
"Muştayı yanlış kişiye vurdum, pişmanım" diyen şahıs serbest kaldı
''Tatile gidiyoruz'' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
''Tatile gidiyoruz'' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
Motosikletten çıkarılan yılan doğaya salındı
Motosikletten çıkarılan yılan doğaya salındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Ali Tandoğan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:36:26. #1.14#

title