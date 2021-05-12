Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti Bursa'da çiftçiler bu yıl yaşanabilecek dolu yağışına karşı her sezon tonlarca hasat aldıkları meyve bahçelerini koruyabilmek için yüz binlerce liralık ağ çekiyor.

Bu ağlar balık için değil, en kaliteli ürünleri doludan korumak için

Bahçesini korumak için 350 bin liralık ağ çekti

BURSA - Bursa'da çiftçiler bu yıl yaşanabilecek dolu yağışına karşı her sezon tonlarca hasat aldıkları meyve bahçelerini koruyabilmek için yüz binlerce liralık ağ çekiyor.

Gürsu ilçesinde dünyanın en kaliteli deveci armudu yetişiyor. Armut ağaçlarının çiçeklerini döküp meyvelerini çıkartmasıyla birlikte çiftçiler armut bahçelerinin üzerini yağacak doludan korumak için ağlarla örtüyor. Meyve bahçesinin üstü tamamen ağlarla kaplanırken bu sayede yağan dolu meyvelere zarar vermiyor. Bu uygulanan file işlemi oldukça maliyetli Gürsu ilçesi Ağaköy'de 23 dönümlük bahçesine ağ serdiren üretici Cemal Çakın, bu işlem için 350 bin lira ödedi. Bu ağ serme işlemini maliyetli olduğu için herkes yapamıyor. Yapanlar ise meyve bahçelerini doluya karşı yüzde 90 oranında koruyor. Meyve bahçelerinin üzerine serilen ağlar meyveler toplandıktan sonra tekrar sökülüyor.

Armutlarının doludan etkilenmemesi için bahçesine ağ serdiklerini ifade eden Cemal Çakın, "Deveci armutlarımız ağaçlarda gözükmeye başladı. Bizde ağaçların üzerine ağ sermeye başladık. Serdiğimiz bu ağ bahçeleri doluya karşı koruyor. Dolu yağsa da armutlar zarar görmüyor. Ben burada 23 dönüm bahçeme ağ serdim bunun bana maliyeti 350 bin lira tuttu" dedi.

Ağaköy Muhtarı Ertuğrul Ertem, "Armutlar çıkmaya başlayınca köylüler de bahçelerinin üzerine ağ sermeye başladı. Serilen bu ağlar sayesinde dolu yağsa da üreticinin bahçesi zarar görmüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER