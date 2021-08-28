Bu acının tarifi yok
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Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi, yan yana kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Konya'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi, yan yana kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresi Karatay ilçesi Kızören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki 43 AAC 671 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa hayatını kaybetti, Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. Kazada devrilen tırda yüklü bulunan amonyum nitrat da yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tabutları yan yana konuldu

Feci kazada hayatını kaybeden baba Mesut, anne Fatma, çocukları Hacı, Asude ve Fatih Ocak ile beraber Fatma Koca'nın kız kardeşi Feyzanur Kafa, Yahyalı ilçesinde bulunan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutların yan yana durduğunu gören merhumların yakınları, ayakta durmakta zorlandı.

6 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kavacık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ

Bu acının tarifi yok
Bu acının tarifi yok
Bu acının tarifi yok
Bu acının tarifi yok
Bu acının tarifi yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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