Bu 23 Nisan Arda?nın sitesinde kutlanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bu 23 Nisan Arda?nın sitesinde kutlanacak - Haberler
23 Nisan, Güncel

Bu 23 Nisan Arda?nın sitesinde kutlanacak

Çocukların iple çektiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı.

17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Bu 23 Nisan Arda?nın sitesinde kutlanacak
Çocukların iple çektiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 100'üncü yıl kutlamalarına çocukların evde eşlik edeceği bayram için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı proje geliştirdi. Kendi kurduğu internet sitesinde herkesin 23 Nisan mesajını yayınlayacak olan Kalaycı, bu yazıları kitaba dönüştürecek. Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olduğu bu günlerde, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlanacak. 100'üncü yıl kutlamalarının coşkulu bir şekilde olabilmesi için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı'dan da destek geldi. Kalaycı, yaptığı proje ile 7'den 70'e herkesi kendi kurduğu internet sitesinde 23 Nisan için buluşturacak ve bunu binlerce yazarın bir arada olduğu bir kitap haline getirecek. Kalaycı, benimicin23nisan.com adını verdiği sitede, 'Ben dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını, dünya çocuklarına armağan eden sevgili Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin bir çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Geleceğin dünyasını bizim şekillendireceğimizi biliyorum. Bu projeyi bu yüzden yapıyorum' İstiyorum ki, ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarımız, biz hepimiz bu platformda duygularımızla, düşüncelerimizle bir arada olalım. Çocuk demek gelecek demek ve biz de geleceğin ta kendisiyiz? sözleriyle arkadaşlarından destek bekliyor.'100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLAMALIYIZ?Mektebim Bahçeşehir Koleji 8'inci sınıf öğrencisi olan Arda Kalaycı, 100'üncü yılın coşkulu bir şekilde kutlanması gerektiğini düşündüğü için bir proje oluşturduğunu ifade etti.Genç oyuncu, '100'üncü yılımız için benimicin23nisan.com adlı bir site oluşturdum. Öğretmenlerim ve okuduğum okul da bana bu açıdan destek verdi. Hala yazılar geliyor. Yoğun duygu ve düşünceler yer alıyor' dedi.'YAZILAR KİTABA DÖNÜŞECEK?7'den 70'e herkesin hazırlamış olduğu sitede buluşabileceğini söyleyen Kalaycı, 'Şu an siteye olan ilgi yoğun ve giderek artıyor. Bu yazılar en son bir kitap haline gelecek ve yazanların ismiyle büyük bir kitap ortaya çıkacak. Birçok yazarı olan, farklı duygu ve düşüncelere elverişli bir kitap olacak. Sadece yaşıtlarım değil büyüklerimden de yazılarv bekliyorum. Herkes duygu ve düşüncelerini yazabilir. Genellikle çocukların haklarıyla, 23 Nisan coşkusuyla, Ulu Önder Atatürk'le ilgili şeyler yazabilirler' ifadelerini kullandı.GENÇ YETENEKTEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISISahnede kendini çok özgür hissettiğini ancak salgınla mücadelede evde vakit geçirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Kalaycı, 'Okuldan ve tiyatrodan arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Evde vaktim böyle projeler üretmeye çalışarak geçiyor. Herkesin evde kalmasını istiyorum' diyerek çağrıda bulundu.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Muazzez Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bu 23 Nisan Arda?nın sitesinde kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 10:45:58. #1.15#
title