Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor!

30.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:49
Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor!

Amerikalı Psikolog John Gottman geçtiğimiz 40 sene boyunca binlerce çiftin üzerinde ilişkilerle ilgili araştırmalar yapmış. İlişki doktoru olarak da bilinen Gottman, çiftleri kısa bir süre gözlemledikten sonra, %94 gibi korkutucu bir doğruluk oranıyla hangilerinin uzun ve mutlu ilişkiler yaşayacağını, hangilerinin ise ayrılacağını tahmin edebilir hale gelmiş. Gottman'ın araştırma sonuçlarına göre ilişkinizin ne kadar süreceğini belirleyen iki temel davranış şekli var;

Duyarlı Davranmak

Duyarlı ve nazik davranışlar karşınızdakine önemsendiğini, anlaşıldığını ve sevildiğini hissettiriyor.

Shakespeare'in ölümsüz aşıkları Romeo ve Juliet'in dizeleri insan doğası ile ilgili çok önemli bir gerçeği o kadar güzel anlatıyor ki: "Cömertliğim deniz gibi engin. Aşkım öylesine derin! Senin için ne kadar çok şey verirsem, bana çok daha fazlası geri geliyor.Çünkü kaynak sonsuz".

Nazik ve duyarlı davranışlara maruz kalan kişilerin bir süre sonra kendilerinin de aynı şekilde davranmaya başladığını gösteren birçok kanıt var. Bu zamanla karşılıklı aşkı, sevgiyi ve bağlılığı arttırıyor.

Duyarlı ve nazik olmak sabit bir kişilik özelliği değil. Aslında daha çok bir kas gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlarda daha gelişmiş, diğerlerinin ise çalışması gerekiyor. Shakespeare'in de dediği gibi siz karşınızdaki kişiye ne kadar nazik ve duyarlı davranırsanız, bir süre sonra ondan daha fazlasının size geri geleceğine inanabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Okan Buruk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 21:49:50. #1.14#
title