Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor!

Amerikalı Psikolog John Gottman geçtiğimiz 40 sene boyunca binlerce çiftin üzerinde ilişkilerle ilgili araştırmalar yapmış. İlişki doktoru olarak da bilinen Gottman, çiftleri kısa bir süre gözlemledikten sonra, %94 gibi korkutucu bir doğruluk oranıyla hangilerinin uzun ve mutlu ilişkiler yaşayacağını, hangilerinin ise ayrılacağını tahmin edebilir hale gelmiş. Gottman'ın araştırma sonuçlarına göre ilişkinizin ne kadar süreceğini belirleyen iki temel davranış şekli var;

Duyarlı Davranmak

Duyarlı ve nazik davranışlar karşınızdakine önemsendiğini, anlaşıldığını ve sevildiğini hissettiriyor.

Shakespeare'in ölümsüz aşıkları Romeo ve Juliet'in dizeleri insan doğası ile ilgili çok önemli bir gerçeği o kadar güzel anlatıyor ki: "Cömertliğim deniz gibi engin. Aşkım öylesine derin! Senin için ne kadar çok şey verirsem, bana çok daha fazlası geri geliyor.Çünkü kaynak sonsuz".

Nazik ve duyarlı davranışlara maruz kalan kişilerin bir süre sonra kendilerinin de aynı şekilde davranmaya başladığını gösteren birçok kanıt var. Bu zamanla karşılıklı aşkı, sevgiyi ve bağlılığı arttırıyor.





Duyarlı ve nazik olmak sabit bir kişilik özelliği değil. Aslında daha çok bir kas gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlarda daha gelişmiş, diğerlerinin ise çalışması gerekiyor. Shakespeare'in de dediği gibi siz karşınızdaki kişiye ne kadar nazik ve duyarlı davranırsanız, bir süre sonra ondan daha fazlasının size geri geleceğine inanabilirsiniz.





Kaynak: Snob Magazin