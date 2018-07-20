BTÜ Takımları Karada ve Havada Liderliği Göğüslemeye Hazırlanıyor…

Teknolojiye yön veren üniversitelerden biri olan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri "HaciWatt" adlı elektrikli araçla TÜBİTAK 2018 Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında mücadele edecek. BTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Furkan Sökmen danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takım, tamamen yerli üretim olan ve takımdaki öğrenciler tarafından tasarlanan araç ile yerli otomobil üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Tamamı lisans öğrencilerinden oluşan BTÜ Elektromobil Takımı bu yıl yaptıkları hazırlıklarla gerek mekanik gerekse elektronik olarak elde edilen sonuçları daha da iyileştirerek alternatif enerjili araçlar konusunda ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha göstermeye hazırlanıyor. 100 kilometrede 1.5 TL enerji tüketimi hedefiyle yola çıkan ekip, derslerin ve sınavların bitmesinin ardından kendilerini atölyeye kapattı. Çok genç bir üniversite olmasına rağmen TÜBİTAK tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye genelinden 52 üniversitenin katıldığı geçen yılki yarışlarda BTÜ Elektromobil takımı 12.liği elde etmişti. Yarışlara İlk kez katılmasına rağmen teknik yeterlilikleri ve başarılı tur zamanları ile dikkat çeken takım bu yıl da liderlik için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

İHA YARIŞMASINDA BTÜ'DEN 4 TAKIM MÜCADELE EDECEK

BTÜ Lagari ve Quadruplet takımları bu yıl da TÜBİTAK tarafından 20 - 23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

İnsansız Hava Araçları konusunda farkındalığı arttırmak üzere düzenlenen organizasyonda katılımcılar sabit ve döner kanatlı İHA'lar tasarlayıp üretecek. Geliştirilen bu İHA'ların belirtilen görevlerdeki manevra kabiliyeti, otonom uçuş, otonom yük alış - atış, faydalı yük taşıma ve bu yükü belirtilen noktalara bırakma gibi becerileri değerlendirilecek. TÜBİTAK UAVTURKEY 2017'de 253 takımın katıldığı ve elemelerden geçen 97 takım arasından sıyrılarak 7.liği elde eden BTÜ Lagari ve Quadruplet takımları bu yıl da zirveyi zorlayacak. Geçen yıl ki takımlara ek olarak bu yıl BENDİS ve BOREAS takımları da döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde yarışlarda üniversiteyi temsil edecek.