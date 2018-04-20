BTÜ, roBTÜ 2018'E Hazır

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan BTÜ Robot Yarışları (roBTÜ 2018), 25-26Nisan'da BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleşecek.

4 FARKLI KATEGORİDE KIYASIYA YARIŞ

Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo kategorilerine ek olarak bu yıl Kodlama kategorisi de dahil edilen ROBTÜ2018'de takımlar 4 ayrı kategoride yarışacak.Organizasyon kapsamında, Türkiye'nin her yerinden ve her yaş gurubundan robotlara ilgi duyan ve bu alanda çalışma yapan öğrencilerinakademisyenler ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek içinde bulunulan ve hızla değişen teknoloji çağına farklı bakış açıları sunabilmeleri ve onlara bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak motivasyonunaşılanması hedefleniyor.