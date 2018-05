Btü Kariyer ve Eğitim Günleri Devam Ediyor

BURSA Teknik Üniversitesi (BTÜ) Sektörel Eğitim Programı Koordinatörlüğü tarafından mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrencileri sektörün tanınmış marka ve firmalarıyla buluşturma amacıyla düzenlenen 'Kariyer ve Eğitim Günleri'nde, Hastavuk firması yetkilileri, öğrencilerle bir araya geldi.

Program açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acır, "Öğrencilerin mezun olmadan en geç ikinci sınıf itibariyle mühendislik nosyonuna girmeleri ve mesleğin formasyonunu almaları gerekiyor. Sanayi her geçen gün büyüyor ve teknoloji sürekli gelişmeye devam ediyor. Çok yönlü gelişen bir dünyadan bahsediyoruz. Bu nedenle üniversite eğitimini sektörle entegre biçimde yürütmek bizim için çok önemli. Buna yönelik olarak hazırladığımız, öğrencilerin seçili firmalarda bir yarıyıl çalışarak geçirmesini içeren 'Sektörel Eğitim Programı', sanayiye yönelik yapılan bitirme projeleri ve bu gibi mesleği tanıtan içerikte programlarla öğrencileri mezun olmadan sektörü tanıyan donanımlı mühendisler olmaya hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de tavukçuluk sektöründe dünyanın en iyi teknolojilerini kullandıklarını ifade eden Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Dünyanın 58 ülkesine beyaz et ihracatı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Japonya ile tavuk ürünleri satışı konusunda anlaştık ve bugün Japonya'ya beyaz et ihracatı yapan tek firmayız. Türkiye'deki üretim 2,5 milyon tona yaklaşmış durumda. Dünyada ve ülkemizde beyaz et ürünlerine olan talep her geçen gün daha da artmakta. Dünya nüfusu ve ortalama yaşam süreleri arttı. Fakat kaynaklar azalıyor. Özellikle su kaynaklarındaki azalma, üretim teknolojilerini doğrudan etkiliyor. 1 kilogram ürünü üretirken kaç litre su tükettiğiniz sizin çalışma alanlarınızdan biri olacak" dedi.

Gıda sektörünün istihdam yönüyle önü çok açık bir sektör olduğunu vurgulayan Aydemir, "Gelişen piyasalarda kanatlı ürün sektörü yüzde 80 büyüme gösterdi. Dünya et üretiminde kümes hayvanları eti 2030 yılında en çok üretilen et ürünü kategorisi olacak. İnsanoğlu ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda istihdam alanınız daima olacaktır" şeklinde konuştu.

Dünyanın sosyo-ekonomik yapısının değiştiğini belirten Aydemir, "Değişen toplumsal yapı, değişen beklentiler ve küreleşen dev firmaları göz önüne aldığınızda iyi olmanız yetmez. Farklı olmalı ve bu farklılık yine insanların beklentilerini karşılamaya yönelik olmalı. Ufkunuzu ve hedeflerinizi sınırlamayın. Bizim üniversite öğrencilerinden en büyük beklentimiz sorumluluk sahibi, proaktif, araştıran, sorgulayan, dünya dillerine hakim ve öğrenmeye açık olmalarıdır" diye konuştu.

Programın ikinci oturumunda konuşan Hastavuk İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz, 'Kuşakların Bir Arada Çalışması' konulu sunumunda kuşak kavramı, kuşakların özellikleri, eğilimleri, çalışma alışkanlıkları ve iş yaşamına bakış açıları hakkında bilgiler aktardı.

- Bursa