BTTDD Bursa Şube Başkanı Latif, İl Göç İdaresi Müdürü Batu'yu ziyaret etti
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BTTDD Bursa Şube Başkanı Latif, İl Göç İdaresi Müdürü Batu'yu ziyaret etti

21.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:18
BTTDD Bursa Şube Başkanı Latif, İl Göç İdaresi Müdürü Batu'yu ziyaret etti

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif ve dernek üyeleri, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine başlayan Recep Batu'yu ziyaret etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif ve dernek üyeleri, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine başlayan Recep Batu'yu ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Latif ve beraberindekiler, Bursa gibi göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir kente yapılan atamadan dolayı "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

İstanbul gibi kozmopolit bir görev yeri sonrası Batı Trakyalıların yoğun olduğu Bursa'da göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Batu ise kendisini ilk ziyaret eden derneklerden biri olan BTTDD Bursa Şubesi yönetimine teşekkür ederek, hemşehri olarak gördükleri Batı Trakyalılarla gerçekleştirilecek her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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