Btso Yönetim Kurulu Başkanı Burkay Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB projesi için 2 bin 700 firmadan 14 milyon metrekarelik talep geldiğini belirtti.

Burkay, Oda'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Bursa iş dünyasının büyük desteğiyle 5 yıl önce oda yönetimini devraldıklarını, geride bıraktıkları 5 yılda kentin tüm ekonomik göstergelerde Türkiye ekonomisinin çok üzerinde bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Kentin ortak aklını harekete geçirdiklerini, 16 makro proje hedefiyle yola çıkmışken bugün 40'a yakın makro projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Burkay, iş dünyasının yeni pazarlara ulaşması adına da önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Küresel Fuar Acentesi ve 10 ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ile düzenledikleri 150'ye yakın iş gezisinden 5 bin 500 üyenin faydalandığını anlatan Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa'yı fuarcılıkta merkez konumuna yükseltmek amacıyla yeni nesil fuarları kentimize kazandırırken, Ticari Safari Projemiz ile de 16 bine yakın yabancı iş insanını üyelerimizle iş birliği masasında buluşturduk. İlkini dünya ticaretinin kalbinin attığı New York'ta hayata geçirdiğimiz Türk Ticaret Merkezleri projemizle de Bursalı firmalar artık uluslararası arenada önemli birer oyuncu haline geliyor. Önümüzdeki süreçte başta Rusya, İngiltere, İran ve Balkanlar olmak üzere dünyanın önemli bölgelerine 10 ayrı Türk Ticaret Merkezi kurmayı hedefliyoruz."

Bursa'ya 920 yeni ihracatçı

Bursa'nın 14 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirten Burkay, "BTSO olarak şirketlerimizin ihracatçı kimliklerini artırmak ve dünyaya açılmasına yönelik birçok projeye imza attık. İhracat odaklı projelerimiz üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ortaya koyduğumuz bu vizyoner projelerle son 5 yılda kentimize 920 yeni ihracatçı firma kazandırdık." dedi.

Burkay, bakanlıkların iş dünyasına sunduğu destek ve teşviklerin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu kaynaklardan da faydalanarak projeler ürettiklerini, bu sayede kent ekonomisine 360 milyon liralık destek kazandırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin yakalanmasının ancak yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge çalışmalarının artırılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın yeni sanayi devriminin gerektirdiği bilgi ve teknolojiye uyum sağlaması için temelini attığımız Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz TEKNOSAB'ı 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiriyoruz. Bu yıl içinde fabrika binalarının inşaatına başlayacağımız TEKNOSAB, yüksek teknolojili yatırımlarla kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktır. Yeni sanayi devriminin ülkemizdeki sembolü olacak TEKNOSAB, kişi başına düşen yıllık geliri 35 bin dolara yükseltecektir."

Yeni projeler

Burkay, KOBİ'lerin dağınık üretimine son verecek KOBİ OSB projesine değinirken de şöyle dedi:

"KOBİ OSB noktasında 2 bin 700 firmadan 14 milyon metrekarelik talep geldi. 4 ayrı noktada KOBİ OSB için çalışmalar sürüyor. Gençlerin uzay ve havacılığa ilgisini artıracak Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin kasım ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Uludağ'da yaşam boyu eğitim merkezi olarak hizmet verecek olan UYEM'in de yıl sonuna kadar tamamlanmasını amaçlıyoruz."

Burkay, yaklaşan oda seçimlerine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın artan desteğiyle kent ve ülke ekonomimizi hedeflerine ulaştırmak adına büyük bir gayretle ilkeli duruşumuzdan vazgeçmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kenti için akıl yoran, emek sarf eden, proje üreten iş dünyası temsilcilerimiz bu yeni dönemin de en etkin oyuncuları olacaklar. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kentimizin ortak aklını oluşturan tüm unsurlarla birlikte planladığımız geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Fiziki yatırımların birçoğunun tamamlandığı bölgemizde yeni dönem sloganımız 'insana yatırım' olacaktır."