Btso Yönetim Kurulu Başkanı Burkay Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılının dünyada dış ticaretin gelişeceği ve Türkiye'nin, bulunduğu pazarlarda gücünü daha da artıracağı bir yıl olacağını söyledi.



Burkay, odanın 2017 yılının son meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılı da iş dünyasına ve millete karşı üstlendikleri sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin huzuru ile kapattıklarını bildirdi.



BTSO olarak 4 yıl öncesine göre bütçelerini yüzde 75, gelirlerini de yüzde 40 artırdıklarını anlatan Burkay, "Gelirlerimizin ana unsuru olan aidatlarla birlikte hizmet ve belge ücretlerindeki artışları da yeni yılda devletimizin belirlediği yeniden değerleme oranında tuttuk. Özkaynaklarımızla birlikte oluşturduğumuz katma değer ve sunduğumuz kamu destekleriyle birlikte Bursa'mızın Türkiye ekonomisindeki sürükleyici rolünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Bursa, yeni yılda da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olacak." dedi.



Burkay, BTSO meclisi altındaki birliktelikle hayata geçirdikleri projelerin Türkiye'deki oda ve borsalar tarafından örnek alındığını vurgulayarak, 2017 yılını da önceki yıllarda olduğu gibi dolu dolu geçirdiklerini bildirdi.



Sadece 2017 yılı içerisinde Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleriyle 43 yurt dışı iş gezisi organizasyonu düzenlediklerini anlatan Burkay, şöyle devam etti:



"Bursa'da gerçekleştirdiğimiz ve niteliğini her geçen gün daha da artırdığımız 14 fuarda ziyaretçi sayımızı yüzde 30 artırdık. Bu yıl, Ticari Safari Projemiz kapsamında 80'i aşkın ülkeden yaklaşık 6 bin yabancı alıcıyı Bursa'da üyelerimizle buluşturduk. New York'ta ilk Türk Ticaret Merkezi'nde ofislerimizi hizmete açtık. Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'miz GUHEM'in temelini attık. MESYEB ile sunduğumuz hizmetleri Bursa ile birlikte 33 ile taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız 'İstihdam Seferberliği' kapsamında oluşturduğumuz 4 istihdam ofisimizle 10 bin kişilik ek talep oluşturduk."



Burkay, Bursa'nın özel sektör ve kamunun özverili çalışmalarıyla istihdam seferberliğine en yüksek katkıyı sağlayan üretim merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, tüm bunların yanı sıra BTSO Akademi kapsamında hazırladıkları 100'ü aşkın eğitim ve gelişim programlarından 5 bini aşkın üyelerini faydalandırdıklarını ifade etti.



Türkiye'de yeni sanayi devriminin sembolü olarak planladıkları TEKNOSAB projesinde, altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü vurgulayan Burkay, buradaki ilk fabrika binalarını da 2018 yılı içerisinde teslim etmeyi planladıklarını anlattı.



Burkay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kente kazandırmayı hedefledikleri KOBİ OSB projesinde de 26 Aralık itibarıyla bin 100'ü aşkın firmadan 5 milyon metrekarenin üzerinde talep topladıklarını açıklayarak, GUHEM projesinin de 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.



2018 yılından beklentiler



Dünya ekonomisinin konjonktürel anlamda farklı süreçten geçtiğini belirten Burkay, 2018 yılının Türkiye ve Bursa için umut dolu bir yıl olacağını vurguladı.



Burkay, Türkiye'nin yeni yılda mevcut pazarlarını güçlendireceğini ve yeni coğrafyalara ihracat hamlesi gerçekleştireceğine inandığını dile getirerek, "Ülkemiz 2017 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik bir büyüme gerçekleştirmişti. Son çeyrekte 6'nın üzerinde büyüme beklentisi var. Bütün bu veriler, ülkemiz için önemli. 2002-2008 dönemi 'altın 6 yıl'dı. 2018 yılı da dünyada dış ticaretin gelişeceği ve Türkiye'nin de bulunduğu pazarlarda gücünü daha da artıracağı bir yıl olacaktır." ifadelerini kullandı.



Etkin diplomasi hamleleri ve dostluk üzerine temellendirilen uluslararası ilişkilerle Türkiye'nin dünya dış politikasında ve ekonomisinde gücünün daha da arttığını söyleyen Burkay, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'ın Rusya ile siyasi ve ekonomik anlamda pozitif ilişkiler başlatması oldukça önemli. Rusya, yakın zamana kadar Türkiye için ilk 3 ihracat ülkesinden birisiydi. Siyasi ve askeri sorunların çözülmesiyle ekonomik açıdan da yeni bir dönem başladı. Yeni İpek Yolu Projesi ile Çin ve Orta Asya ülkeleriyle başlatılan ekonomik hamleler de ülkemizin dış ticaretine olumlu yansıyacaktır. Ayrıca Ortadoğu'da istikrarın sağlanmasının ardından bölgeye yapılacak yatırımlar da Türkiye'ye önemli bir görev düşecek."



Burkay, Filistin'in bağımsızlığını ve Kudüs'ün hukukunu korumak üzere Birleşmiş Milletlerde alınan tarihi karara liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika seyahatine de değinerek, "Yeni dönemde Afrika coğrafyasında yapacağımız karşılıklı kazanıma dayalı projeler de büyük önem arz ediyor. Özellikle Sahra Altı Afrika'da potansiyeli yüksek ülkeler var. Siyasi ve ekonomik anlamda yapılan anlaşmalar, iş dünyamız için birçok fırsatı beraberinde getiriyor." dedi.